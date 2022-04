Plusvalenze, la Procura chiede un anno di inibizione per Agnelli e 11 mesi per De Laurentiis

La Procura Federale chiede 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli e 11 mesi per Aurelio De Laurentiis per il caso plusvalenze

Enrico Ianuario

Secondo quanto riferisce 'SportMediaset', il caso sulle plusvalenze nel calcio ha preso il via con la prima udienza. Il Tribunale federale della FIGC, presieduto da Carlo Sica, dovrà esprimersi su 11 club e 61 dirigenti accusati di presunti illeciti amministrativi. Tra queste squadre, cinque militano nel campionato di Serie A: Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa ed Empoli. L'accusa ha chiesto ammende per i bianconeri (800.000 euro) e i partenopei (329.000 euro) più 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli e 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis. Le altre squadre coinvolte sono Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara.

Il processo riprenderà il 14 e il 15 maggio, sempre in videoconferenza. L'obiettivo è quello di arrivare alla definizione del secondo grado di giudizio entro metà maggio, prima della fine della stagione. La palla passerebbe poi al Collegio di Garanzia presso il Coni per gli eventuali ricorsi.

