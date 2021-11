Plusvalenze, non c’è solo la Juventus: nel mirino anche l’Inter

Il caos plusvalenze continua a preoccupare il calcio italiano: nel mirino non c'è solo la Juventus, ma anche altre squadre come l'Inter

Il problema plusvalenze continua a preoccupare il calcio italiano. Nel mirino della Procura di Torino ci sono diverse operazioni di calciomercato che coinvolgono in primis la Juventus, ma non solo. Come scrive Repubblica, riportato da calcioefinanza.it: "L'Inter dal 2018 ha concluso sei operazioni con il Genoa per 78 milioni di euro. Ma, nei fatti, si sono mossi solo 5 milioni. I nomi, del resto, sono quasi sempre stati gli stessi. Il Genoa ha acquistato il portiere Radu, poi ripreso dai nerazzurri spendendo poco più di quanto incassato. Dodici mesi dopo tocca a Pinamonti: va al Genoa per 19 milioni, un anno e torna per 21 all'Inter dove lui e Radu non giocano quasi mai". Attenzione anche a Napoli, Atalanta e Sampdoria. Insomma, pochi club posso stare tranquilli.