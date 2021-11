Plusvalenze, inchiesta FIGC: coinvolte Juve e altre cinque di Serie A

Non soltanto la Juventus coinvolta nell'inchiesta delle plusvalenze gonfiate in Serie A. Altri cinque club, infatti, sono indagati dalla FIGC

La Procura della Repubblica di Torino sta indagando sei persone in casa Juventus, con l'accusa di falso in bilancio, per una questione legata a delle plusvalenze sospette, si presume gonfiate, generate nel periodo 2018-2021. Ora, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'inchiesta si allarga dalla giustizia ordinaria a quella sportiva. Ieri, infatti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha chiesto gli atti alla Procura della Repubblica di Torino. Con il chiaro intento di aggiungere nuovi tasselli al puzzle.