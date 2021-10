Pistocchi: “Anche i tifosi dell’Inter protestano per il caro biglietti” | News

Maurizio Pistocchi, giornalista, attraverso un tweet ha sottolineato come i tifosi dell'Inter abbiano protestato per il rincaro dei biglietti

Prezzi dei biglietti troppo alti alimentano le proteste da parte dei tifosi. Questa volta è il turno degli interisti, i quali avrebbero protestato contro il rincaro dei biglietti per la partita contro la Juventus. O almeno è questo quello che sottolinea il noto giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter. "Anche i tifosi dell’Inter-dopo quelli di Milan e Juve-protestano per il caro-biglietti: prezzi quadruplicati per la Juve. La spirale dei costi prima o poi ucciderà il calcio e la sua anima", queste le sue parole. Bologna-Milan, ecco la probabile formazione dei rossoneri.