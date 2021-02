Pioli, i numeri contro il Crotone

Milan-Crotone, match valido per la 21^ giornata di Serie A, sarà anche la sfida tra Stefano Pioli e Giovanni Stroppa. Contro il tecnico rossoblù, Pioli non ha mai perso in Serie A grazie ad un successo e un pareggio. Diversi sono i precedenti contro il Crotone, con l’allenatore rossonero che non ha registrato pareggi, ma due vittorie e altrettante sconfitte. Non sai dove vedere Milan-Crotone? Ecco la nostra guida tv >>>