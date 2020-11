Pioli frena, ma il Milan è da scudetto: nessuno meglio dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: DIAVOLO, SEI DA SCUDETTO

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, non ha dubbi. Il Milan è da scudetto. Certo, non può essere considerata la squadra favorita, visto che ci sono club più attrezzati, tuttavia la squadra di Stefano Pioli dopo il lockdown ha completamente cambiato marcia.

Il Milan è diventato squadra. A gennaio scorso sono arrivati Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, che hanno dato esperienza e personalità ai rossoneri, ma nel frattempo sono cresciuti anche gli altri elementi della rosa come Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. Anche Theo Hernandez, Bennacer e Rebic sono esplosi. Insomma, il Diavolo vola e non sembra intenzionato a fermarsi.

Stefano Pioli ci crede, tuttavia non vuole che ci sia troppo entusiasmo. “I miei giocatori sono convinti di essere forti, bene che pensino così, ma le parole vanno bene solo se dimostrare dai fatto. Ibrahimovic può dire quello che vuole.Sa benissimo quanto è importante per la crescita di questa squadra e che il percorso è lungo e difficile. Non è il momento di guardare la classifica perchè siamo ancora a inizio campionato: l’obiettivo è migliorare il risultato dell’anno scorso”.

Chiaro l’intento dell’allenatore di spegnere il fuoco, ma i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan, infatti, è in striscia positiva da 24 partite, zero sconfitte dopo il lockdown e h conquistato ben 46 punti. Nessuno ha fatto meglio dei rossoneri dal post lockdown. Dietro infatti ci sono Atalanta, Inter, Roma, Napoli, Juventus (addirittura a -14) e la Lazio. A Milanello non si parla di scudetto, perchè la squadra è esclusivamente concentrata sul presente, ma in fondo sognare non costa nulla.

BRAIDA: “RINNOVO IBRAHIMOVIC? ECCO COSA PENSO” >>>

SHEVCHENKO: “IBRAHIMOVIC E’ INCREDIBILE” >>>