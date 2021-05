Pioli a MTV: “Vincere così non era facile, Brahim Diaz sta facendo bene”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Torino-Milan, gara della 36^ giornata di Serie A

Non è facile vincere contro Nicola: "Questo sta a testimoniare che non è l'atteggiamento dell'avversario che può farci ambire il risultato ma la nostra prestazione. Abbiamo la qualità per essere pericolosi, abbiamo sfruttato gli spazi, abbiamo avuto la giusta pazienza per trovare gli spazi giusti. La squadra è matura a livello mentale ma anche nelle situazioni. Era un percorso che dovevamo accettare, siamo una squadra di calcio da un anno e mezzo. Adesso arrivano delle soddisfazioni e delle belle prestazioni, ma c'è sempre quel però, dobbiamo raccogliere i frutti del nostro lavoro".