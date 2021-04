Parma-Milan, Pioli: “Ibra non ha offeso Maresca. Contento di Dalot”

Terminata la sfida tra Parma e Milan al Tardini, valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Milan TV dopo il match. Sulla prestazione: “Bisognava dimostrare di aver...

Terminata la sfida tra Parma e Milan al Tardini, valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Milan TV dopo il match.

Sulla prestazione: "Bisognava dimostrare di aver capito i nostri errori e siamo stati più veloci e abbiamo dato più soluzioni. I nostri giocatori per spirito sono davvero forti".

Su Ibrahimovic: "Ero concentrato sulla partita. Posso dire che ha discusso con l'arbitro ma mi ha detto che non lo ha offeso, altrimenti non sarebbe lì ma avrebbe chiesto scusa subito".

Sui cambi fatti: "Loro erano molto offensivi nel finale con due punte. A quel punto non potevamo più essere aggressivi e ho preferito mettere una difesa a 5. Inevitabilmente potevamo concedere. Di Dalot sono davvero contento, perché da due giorni aveva capito che non avrebbe giocato e invece da professionista e vincente è entrato in partita molto bene".