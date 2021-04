Parma-Milan, Leao: “Una vittoria che dà fiducia. Gol per la mia famiglia”

È terminato da pochi minuti, al ‘Tardini‘, il match Parma-Milan, anticipo delle ore 18:00 della 30^ giornata di Serie A. Ecco le parole rilasciate da Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport poco dopo il triplice fischio finale....

Sul gol e la vittoria: "Mancano ancora 8 partite, ma penso che questa vittoria è davvero importante per avere fiducia nelle prossime sfide. Il gol? Pesante, ma penso che la squadra abbia fatto un grande lavoro e la vittoria è meritata. Esultanza per la mia famiglia che mi aiuta sempre nei momenti difficili. Il gol è per loro. La partita contro la Sampdoria sapevamo che non avevamo fatto bene e oggi dovevamo rientrare con la giusta mentalità. Siamo molto felici. Ibrahimovic? Una cosa che succede, noi abbiamo lottato fino alla fine e quella è la cosa più importante".