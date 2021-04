Parma-Milan, le otto curiosità sul match del Tardini | Serie A News

Il sito rossonero ha pubblicato otto curiosità di Parma-Milan, gara che si giocherà quest'oggi al Tardini a partire dalle ore 18

Redazione

fonte: acmilan.com

La corsa per la Champions League passa da una fermata insidiosa, contro una squadra alla ricerca di punti per raggiungere l'obiettivo salvezza: Parma-Milan è uno degli anticipi del sabato della 30° giornata di Serie A. Le due squadre saranno in campo sabato 10 aprile alle 18.00 allo Stadio Ennio Tardini; per avvicinarsi alla sfida, ecco alcune statistiche prodotte dai precedenti tra gialloblu e rossoneri:

SCONTRI DIRETTI

1- 54° confronto in Serie A tra Parma e Milan: avanti i rossoneri nei successi per 28 a 11, 14 pareggi completano il quadro nella competizione. I rossoneri sono imbattuti (5 vittorie e 2 pareggi) nelle ultime sette partite in Serie A contro i gialloblu.

2- Sono 26 i precedenti al Tardini in Serie A: 8 vittorie del Parma contro le 11 del Milan, 7 i pareggi. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato sul campo dei gialloblu in campionato.

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A; il Parma, invece, ha perso 7 delle ultime 9 partite interne in campionato, subendo in media 2.2 gol a incontro.

FOCUS GIOCATORI

4- Il Parma è l'unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino del Milan contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d'andata).

5- Gli emiliani sono una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimović in Serie A (10 reti, come contro Palermo e Roma): l'attaccante del Milan segna in media un gol ogni 89 minuti contro i gialloblu, il suo miglior dato contro avversarie affrontate almeno 8 volte nella competizione.

6- Hakan Çalhanoğlu è il giocatore che in questa Serie A ha creato più occasioni per i compagni di squadra: 76, già sei in più di quelle registrate dal turco in tutto lo scorso campionato (70). Il fantasista turco ha preso parte a quattro reti nelle ultime due sfide di Serie A contro il Parma (un centro, tre assist).

7- Contro il Parma è arrivato l'unico dei sette gol in Serie A di Samu Castillejo di testa: gli altri sei sono tutti arrivati di sinistro.

8- Solo Roberto Piccoli (2001) è più giovane di Jens Petter Hauge (ottobre 1999) tra i giocatori con più di una rete da subentrato nel campionato in corso.