Parma-Milan, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Quest'oggi, a partire dalle ore 18, si gioca Parma-Milan. La partita è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Come riportato da acmilan.com, è' il 54° confronto in Serie A tra Parma e Milan: avanti i rossoneri nei successi per 28 a 11, 14 pareggi completano il quadro nella competizione. I rossoneri sono imbattuti (5 vittorie e 2 pareggi) nelle ultime sette partite in Serie A contro i gialloblu.