Panchina Napoli, De Laurentiis ha deciso: “Gattuso via a fine stagione”

Gattuso, con molta probabilità, dirà addio al Napoli al termine della stagione: De Laurentiis ha già pronte due alternative per sostituirlo

Enrico Ianuario

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.it', Gennaro Gattuso non sarà più l'allenatore del Napoli. Sembra essere questa la decisione presa dal presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato a non affidare la panchina azzurra all'ex Milan per la prossima stagione. Al momento la squadra allenata da 'Ringhio' sta vivendo un ottimo rendimento in campionato, condito da quattro vittorie consecutive. L'eliminazione dall'Europa League per mano del Granada sicuramente ha generato dei malumori all'interno del club, specie dal punto di vista economico, ma è anche vero che il Napoli ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni che hanno costretto Gattuso a fare delle scelte obbligate. Ecco dunque chi potrebbe approdare sulla panchina partenopea nella prossima stagione.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente Partenopeo vorrebbe affidare la gestione del gruppo a Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus ha già detto nelle ultime settimane di voler tornare in panchina, ma il tecnico livornese potrebbe clamorosamente tornare in bianconero. Non è da escludere nemmeno un ritorno in azzurro da parte di Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti tra l'agente dell'allenatore toscano, Fali Ramani, e il ds Giuntoli. Inoltre, De Laurentiis prenderebbe in considerazione sia il nome di Luciano Spalletti - ritenuto un tecnico di prima fascia - sia quello di Christophe Galtier. L'allenatore del Lille conosce già Victor Osimhen e potrebbe essere utile alla causa proprio per far esplodere il talento nigeriano. Infine, potrebbe addirittura essere confermato lo stesso Rino Gattuso.

Discorso diverso in caso di qualificazione in Europa League. Con gli introiti decisamente più bassi rispetto a quelli che incasserebbe il Napoli in caso di accesso in Champions, le strategie del presidente del Napoli cambierebbero. In quel caso, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Roberto De Zerbi. L'attuale allenatore del Sassuolo, che tanto sta facendo bene sulla panchina neroverde, pare che non continuerà la sua avventura in Emilia-Romagna. Piacciono tanto anche Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi. Per il tecnico dello Spezia si tratterebbe di un'operazione 'stile Sarri'; riguardo l'allenatore dell'Empoli, invece, sarebbe solo una suggestione. Non è da escludere nemmeno un possibile approdo di Ivan Juric, anche se a De Laurentiis non convince molto l'impostazione della difesa a 3 dell'allenatore del Verona. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.