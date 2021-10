Orsato, l’accusa del Corriere dello Sport: “Ha copiato i test regolamentari”

Il Corriere dello Sport muove un'accusa pesante all'arbitro Daniele Orsato: "Ha copiato durante i test regolamentari"

Continuano le polemiche dopo Juventus-Roma. Nel mirino l'arbitro Daniele Orsato, colpevole di aver fischiato un rigore a favore dei giallorossi senza concedere il vantaggio alla squadra di Mourinho, che aveva trovato la via della rete. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, muove un'accusa pesante nei confronti dell'arbitro: "Nel raduno post pandemia il fischietto di Schio è stato beccato a copiare durante i test regolamentari". Orsato non è stato fermato, ma ripartirà dalla Serie B prima poi di tornare ad arbitrare in Serie A.