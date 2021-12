Napoli, tornano a disposizione Insigne, Lozano e Anguissa | News

Il Napoli di Luciano Spalletti potrà fare nuovamente affidamento su Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e André Zambo Anguissa

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. L'allenatore del Napoli può fare nuovamente affidamento su Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e André Zambo Anguissa. I calciatori hanno recuperato dai loro rispettivi problemi fisici e sono stati regolarmente convocati per la partita contro l'Empoli. Continua, invece, il lavoro personalizzato per Victor Osimhen, mentre Koulibaly e Fabian Ruiz oggi hanno svolto allenamento in palestra. Una buona notizia in casa Napoli anche in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma il 19 dicembre. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming