Napoli, Spalletti espulso: salterà la partita contro il Milan | Serie A News

Il Napoli vince l'anticipo della 6^ giornata battendo lo Spezia per 1-0. Un gol di Raspadori all'89esimo minuto consente alla squadra di Luciano Spalletti di portare a casa tre punti dopo una partita molto complicata. In questo momento i partenopei sono al comando della classifica, in attesa che tutte le altre squadre scendano in campo. A proposito di Spalletti, il tecnico toscano è stato espulso per eccesso di esultanza in occasione del gol del vantaggio, dunque non sarà presente sulla panchina azzurra nel prossimo match contro il Milan a 'San Siro'.