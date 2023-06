Napoli, Spalletti eletto Coach Of The Season della Serie A

Il Coach Of The Season di questa stagione della Serie A è Luciano Spalletti: l'allenatore è fresco vincitore dello Scudetto col Napoli

Come riportato da sito della Lega Serie A, il premio di Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Ecco le parole in merito, dell'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.