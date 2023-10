Napoli-Milan 2-2 al 90′: rimonta azzurra. Per il Milan due punti buttati

Bella partita ora: duetto Musah-Leao. Bel tiro di Rafa e bella parata di Meret. Gara ora più calma dopo i due gol del Napoli. Azzurri che, comunque, tengono in mano la partita con il Milan che sembra molto confuso. Pioli cambia e mette dentro Okafor e Jovic per Leao e Jovic. 85' e partita al momento ferma con le due squadre stanche. Esce anche Pellegrino: il difensore è sembrato zoppicante. Doppio giallo per Natan, Napoli in dieci per gli ultimi minuti di gioco. Quattro i minuti di recupero. Nel recupero cross di Reijnders, spizzata di Jovic e Calabria sbaglia una ghiotta opportunità di testa. Nel recupero Maignan salva su Kvaratskhelia con il piede. Finsice 2-2, che occasione persa per i rossoneri!