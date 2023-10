Napoli-Milan 0-2 al 45′: Giroud d’autore. Tegola Kalulu

Napoli-Milan, il racconto del primo tempo

Napoli-Milan inzia con i rossoneri che pressano subito molto alti cercando di recuperare palla. Al secondo minuti turo di Musah deviato, la palla arriva a Giroud: salvaa col corpo Rrahmani. Gara iniziata a ritmi veramente elevati. Sala anche il Napoli soprattutto con la spinta di Kvaratskhelia. Al decimo minuto ritmi calati con i partenopei che fanno possesso palla. Al 14' partita che sembra tatticamente chiara: il Napoli prova a tenere il pallino del gioco, con il Milan in pressing alto per recuperare palla in avanti. Al 19' esce Kalulu per un possibile problema muscolare, esordio per Pellegrino. Al 22' passa avanti il Milan: cross di Pulisic e colpo di testa di Giroud che tira centrale, ma Meret non riesce a pararla bene. Partita ferma per alcuni minuti per botti dal settore ospite.