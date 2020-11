Napoli-Milan: recupera Bayakoko, Osimhen verso il forfait

Ultime Notizie Napoli-Milan: recupera Bakayoko

NAPOLI MILAN – Aggiornamenti in casa Napoli. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, infatti, Tiemoué Bakayoko può considerarsi recuperato. Il centrocampista ha smaltito la febbre accusata nei giorni scorsi. Dunque con ogni probabilità l’ex rossonero sarà titolare domenica sera in mediana insieme a Fabian Ruiz.

Discorso diverso invece per l’attaccante per Victor Osimhen. Ecco le parole del giornalista Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport: “In vista della gara con il Milan, Gennaro Gattuso recupererà Bakayoko. C’è pessimismo, invece, riguardo Osimhen: gli ultimi test e report indicano il forfait del nigeriano per la gara con il Milan.”. Intanto domani sera ci sarà una supersfida. VAI ALLA NOTIZIA>>>