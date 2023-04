Napoli-Milan, Pioli: “Partita che presenterà difficoltà. Kjaer adatto a questa gara”

Sulla partita: "Noi abbiamo solo un modo per sconfiggere questa situazione, far parlare il campo. Affrontiamo il miglior avversario del campionato, ma noi abbiamo i concetti da mettere in campo all'interno di una partita che presenterà tante difficoltà".

Su Kjaer: "Avevo già deciso di far giocare Simon perché è adatto a questo tipo di partite e difesa. E' un giocatore con una certa leadership e ritengo che questa sia la squadra migliore per questa partita".

Su come si fa a rendere meno pericoloso il Napoli: "Per provare a neutralizzare le qualità offensive del Napoli cercando di sporcare palloni e raddoppiare, subire meno duelli. Loro sono molto bravi, noi cercheremo di essere attenti. Dobbiamo essere bravi a proporre un calcio proposito per creare difficoltà".