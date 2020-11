Napoli-Milan, Petagna: “Abbiamo fatto bene. Ecco cosa è mancato”

Napoli-Milan, le dichiarazioni di Petagna nel post-partita

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Andrea Petagna, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A al ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di

Sulla sconfitta: “Non cambiano i nostri obiettivi. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato, non siamo stati cinici. Noi siamo i responsabili che andiamo in campo, oggi abbiam fatto bene ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Siamo solo all’inizio, siamo una squadra forte. Parliamo nel gruppo che oggi è la terza sconfitta, ma sappiamo che ci manca quel qualcosina in più che troviamo nel lavoro settimanale. Ci stiamo adattando anche ad un nuovo modulo e i risultati arriveranno”.

