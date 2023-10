Milan, Orsato si aggiunge alla lista: a Napoli altra svista arbitrale

Altra svista arbitrale — Non vi era poiché Leao non colpisce Lobotka con il gomito, come mimato dallo stesso Orsato. Nell'occasione del contropiede, quello fra l'attaccante rossonero e il centrocampista azzurro è un semplice scontro di gioco, ma il portoghese non alza alcun gomito, anzi. Una svista che avrebbe potuto portare Leao a tu per tu con Meret e, forse, anche indirizzare il match a favore del Milan.

Tale decisione si aggiunge ad un'altra dubbia come nella partita contro la Juventus. L'espulsione di Malick Thiaw è da comprendere, dato che Kean non sarebbe mai arrivato sul pallone e Tomori era lì lì a recuperare. Un episodio che ha influito molto sull'andamento della gara, essendo avvenuto a fine primo tempo. Insomma, altro big match e altra situazione che, se analizzata meglio, avrebbe condotto i rossoneri ad un periodo più tranquillo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'agente di Sesko non chiude ai rossoneri. Ecco le parole

