Napoli-Milan, Lobotka: “Sarà una battaglia. Lotteremo”

Il giocatore azzurro Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi piace giocare con Fabian Ruiz perché vuole sempre il pallone. Non ho problemi con gli altri. Voglio solo giocare, divertirmi e fare felici i tifosi. Sarà una battaglia, ma lo sarà per tutti. Sono forti e lotteremo, vedremo come andrà".