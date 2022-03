Napoli-Milan, Insigne: “Oggi più demeriti nostri che meriti dei rossoneri”

Lorenzo Insigne, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A

Se ha detto qualcosa negli spogliatoi: “Era inutile parlare, c’era tristezza per non aver vinto. Meglio parlare domani a mente fredda per analizzare cosa non è andato”.