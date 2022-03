Napoli-Milan, Ibrahimovic: “La squadra ha fame, ma con controllo”

Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulle sue condizioni : "Sto bene. Ho sempre fame di giocare , purtroppo ogni tanto non sono riuscito. Ci sono, mi sento meglio e sono pronto".

Se ha trasmesso la fame alla squadra: "La squadra ha tanta fame, ma con controllo".