Napoli-Milan, Giuntoli: “Una di undici finali. Oggi è importantissimo”

Giuntoli, dirigente azzurro, ha parlato a DAZN prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022.

Il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Noi abbiamo sempre la stessa idea di Spalletti, sicuramente è una partita importante. Da vincere. Per i nostri tifosi. Siamo arrivati a questo punto dopo tanti anni di lavoro, siamo carichi. È presto per dire se è l'anno giusto. 11 partite sono tante. Oggi è importante. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo pensare che ci sono undici finali e questa è una di quelle. Nel calcio ci vuole pazienza. Venivano da realtà diverse, serve aspettare che si ambientino. Eravamo sicuri del loro valore, ora di più".