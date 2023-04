Napoli-Milan, Giuntoli: “Partita complicata, Simeone non è un vice”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “Mi aspetto una partita complicata, come quella dell’andata. Sono convinto che i nostri ragazzi daranno il massimo. La notizia del suo infortunio mi ha scosso tanto quanto quelle degli infortuni di tutti i calciatori. Osimhen è un calciatore importante ma ne abbiamo tanti. C’è bisogno di tutti per non soffrire la sua assenza. Simeone? Non parlerei di vice. Come tutti gli altri sta facendo un campionato straordinario”.