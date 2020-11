Napoli-Milan, Giovanni Galli: “Entrambe possono lottare per lo scudetto”

Ultime Notizie Napoli-Milan: le parole di Giovanni Galli

MILAN NEWS – Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il tema ovviamente è la partita di domenica sera che si giocherà al San Paolo.

"Sfida scudetto? Siamo solo all'inizio di un campionato strano e particolare ma anche avvincente. Diciamo che sarà un incrocio tra due squadre che possono ambire a lottare per lo scudetto. Su chi punterei? Direi Ibrahimovic e Mertens. Anche Insigne, però, mi pare che stia facendo cose molto importanti. Al Milan oggi c'è chiarezza, ognuno conosce il suo ruolo e lo si percepisce anche nello spogliatoio. Prima era una Babele: la dichiarazione di Ibra che indica Maldini come referente per il rinnovo conferma la certezza del quadro".