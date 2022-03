Napoli-Milan, Gazidis il primo ad arrivare in città | Serie A News

In vista del match di questa sera fra Napoli e Milan, il primo ad arrivare nel capoluogo campano è stato Ivan Gazidis

Questa sera si giocherà Napoli-Milan, gara fondamentale per la lotta Scudetto vista la posizione in classifica delle squadre. Il primo rossonero ad arrivare a Napoli è stato il CEO Ivan Gazidis, che alle ore 11:35 è stato accolto da una cinquantina di tifosi, pronti a caricare la squadra e che hanno chiesto foto e selfie al dirigente rossonero. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>