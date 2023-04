Napoli-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Ecco le curiosità, secondo 'acmilan.com' di Napoli-Milan, big match del 28° turno del campionato di Serie A

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Spazio ai numeri, a Napoli-Milan in cifre. Cosa dice la storia, cosa racconta il presente, qual è l'andamento delle squadre e il rendimento di alcuni giocatori. Diamo uno sguardo statistico alla 28ª giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona:

BILANCIO COMPLESSIVO, PARZIALE AD APRILE

Sarà la 150ª sfida in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri conducono per 56 vittorie a 45, completano il quadro 48 pareggi. Napoli e Milan hanno pareggiato sei delle più recenti sette gare giocate nel mese di aprile in Serie A, quattro di fila dal 1998 al 2018.

TRASFERTA... DI CASA

Il Milan è la squadra che ha vinto più match in trasferta contro il Napoli nella storia della Serie A: 24 successi rossoneri in 74 precedenti (22N, 28P). Il Milan ha vinto entrambe le trasferte più recenti contro il Napoli in campionato; solo una volta - nel periodo tra il 1948 e il 1951 - ne ha raccolti tre di fila in casa dei partenopei nel massimo torneo. I rossoneri hanno sempre segnato nei più recenti sette incontri a domicilio dei campani, già record di trasferte di fila in gol per il Milan contro il Napoli in Serie A.

REPETITA IUVANT

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan - pronte a darsi battaglia anche in Champions League - non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato, poi un pareggio e due vittorie rossonere tra Serie A e Coppa Italia. Al termine di quella stagione il Milan vinse la Coppa dei Campioni e il Napoli lo Scudetto.

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE

Sfida tra le squadre che hanno registrato il numero più alto di chiare occasioni da gol: Napoli (75) e Milan (73). Solo gli azzurri (14) hanno segnato più gol dei rossoneri (11) nel quarto d'ora finale della Serie A 2022/23. Di fronte la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (il Napoli, 15) e quella che ne ha subiti di più in campionato (il Milan, 10). Il Napoli è la squadra che ha realizzato più reti in seguito a cross (17), il Milan invece quella che ne ha incassate di più (12).

BRILLANO LE STELLE

Giroud ha colpito il Napoli sia nella scorsa stagione (al Maradona) che in questa (a San Siro), potrebbe diventare il primo del Milan a segnare in tre match di fila contro i partenopei nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Hernández ha preso parte a tre gol contro il Napoli in campionato (una rete e due assist), solo contro Parma e Venezia (quattro) è stato coinvolto di più. Kvaratskhelia è il primo con almeno dieci gol e dieci assist nella sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 reti e 13 assist con il Werder Brema).