Napoli-Milan, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Tre partite, le nostre ultime al Maradona, molto diverse tra loro. In comune, tre risultati positivi che hanno svolto una notevole funzione di rilancio verso i nostri obiettivi. Nel 2022 venivamo dai pareggi contro Salernitana e Udinese che avevano rallentato la nostra corsa Scudetto; la scorsa primavera eravamo reduci da un marzo fatto di un punto in tre partite. Oggi, invece, abbiamo alle spalle le sconfitte contro Juventus e PSG: c'è voglia di rilancio per un gruppo che ha già mostrato in questa stagione valori da squadra di alto livello.

TRE POSSIBILITÀ SU KVARATSKHELIA — C'è poco da girarci intorno: stante l'assenza dell'infortunato Victor Osimhen, il pericolo numero uno del Napoli di Rudi Garcia si chiama Kvicha Kvarastkhelia. Il georgiano è notevolmente cresciuto di condizione nelle ultime uscite ed è reduce dalla doppietta di Verona e dall'assist in Champions per Raspadori. Molto del piano partita rossonero ruoterà attorno al limitare e condizionare le scelte di "Kvara" e anche in questo caso il Milan di Pioli può affidarsi all'esperienza del recente passato.

Sono tre, tutte di livello, le alternative tattiche a disposizione del Mister rossonero lungo i 90'. Partiamo da capitan Calabria, che proprio la scorsa primavera fu grande protagonista nella marcatura diretta sul funambolo partenopeo. Altra opzione è quella legata a Kalulu, rientrato dopo l'infortunio e in dubbio tra la posizione da terzino e quella da centrale vista la squalifica di Thiaw. Sia Pierre che Davide sono reduci, tra l'altro, dal duello diretto in Europa contro Mbappé. Una terza via, magari anche a partita in corso, è quella che porta a Florenzi: il romano è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e con la sua esperienza può rivelarsi una valida opzione aggiuntiva.

TRA PALLEGGIO E CINISMO — Quella del Maradona sarà la sfida tra le prime due squadre del nostro campionato per percentuale di passaggi riusciti, una graduatoria che Napoli e Milan guidano con rispettivamente l'88 e l'87%. Azzurri e rossoneri sono squadre di palleggio e di spiccata abilità nel possesso palla, abituate a costruire con un baricentro alto - basti pensare al fatto che Tomori è leader in Serie A per numero di passaggi - e a sviluppare la loro pericolosità offensiva sfruttando gli esterni di fascia dei rispettivi tridenti. Se Napoli e Milan sono simili per filosofia di gioco e predisposizione a una manovra più ordinata e ragionata, una differenza osservata nelle prime nove giornate di campionato è quella legata al cinismo sotto porta.

Da un lato abbiamo la squadra di Garcia, che ha creato tanto e convertito relativamente poco (solo il 48% di realizzazione delle chiare occasioni da gol). Dall'altro i rossoneri che in Italia hanno saputo essere molto più concreti e cinici di quanto fatto in Europa. La squadra di Pioli, infatti, è la migliore in Serie A per tiri nello specchio. E per realizzazione delle sue chiare occasioni, il 76% delle 17 create in campionato (a fronte delle 29 partenopee). In 90' dove saranno i dettagli a fare la differenza, approfittare di ogni opportunità sarà fondamentale.

