Napoli-Milan, Brahim Diaz esce per un problema all’adduttore

Brahim Diaz, dopo aver segnato una rete in Napoli-Milan, è uscito dal terreno di gioco per un problema all'adduttore

Nella serata di gioia del Milan, per Stefano Pioli arriva però anche una notizia negativa. Dopo il gol segnato e la prestazione sontuosa, infatti, al 57' Brahim Diaz è dovuto uscire dal terreno di gioco lasciando spazio ad Alexis Saelemaekers per un problema all'adduttore.