Napoli-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

GESTIONE DEL POSSESSO, MA ANCHE GRANDE AGGRESSIVITÀ: IL NAPOLI SA FAR MALE IN TUTTI I MODI — I numeri raccontano di un Napoli che ha raccolto meno di quanto abbia dimostrato sul campo in questo avvio di stagione. I punti raccolti sono stati 17 al fronte di un indice Expected Points di 19.3, il più alto nel campionato in corso assieme a quello dell'attuale capolista Inter. Nonostante il cambio di allenatore, la peculiarità resta la voglia di trattenere il più possibile il pallone tra i piedi e, soprattutto, di andarlo subito a riconquistare una volta lasciato agli avversari. Sul piano del possesso palla gli azzurri hanno insistito su una manovra avvolgente, che coinvolge tutti i propri giocatori di riferimento dal punto di vista tecnico. Non è un caso che i campioni d'Italia in carica siano la formazione che finora conta più sequenze da almeno dieci passaggi effettuate (153) e quella che in generale registra in media il maggior numero di passaggi per sequenza (4.47).

In fase di non possesso, invece, i ragazzi di Garcia tengono altissimo il baricentro e vanno subito ad asfissiare il giro palla avversario. Come dimostrano gli 87 recuperi alti grazie ai quali sono arrivati ben diciannove tiri (entrambi dati record) e due gol. Sorprende in un certo senso che una formazione tanto legata al dominio del gioco sia anche una delle più efficaci in fase di ripartenza. Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri a seguito di un'azione di contropiede nella Serie A 2023/24 (9), e considerati i cinque principali campionati europei solo il Montpellier (5) ha segnato più reti dei partenopei (4, come l'Atlético Madrid) in questa particolare situazione nell'annata corrente.

KVARATSKHELIA È TORNATO LETALE, POLITANO IN GRAN FORMA — L'assenza per infortunio di Victor Osimhen non può che pesare eccome sulle dinamiche di squadra di questo Napoli. Che tuttavia ha ritrovato un Khvicha Kvaratskhelia in forma smagliante. Dopo non aver preso parte ad alcun gol per ben undici gare consecutive di Serie A, il georgiano è tornato a incidere in maniera determinante con sei partecipazioni a gol nelle ultime otto partite. Compresa una doppietta nella più recente uscita in campionato contro il Verona.

Uno smalto ritrovato anche in Champions League, visto l'assist per la rete decisiva di Giacomo Raspadori contro l'Union Berlino. Kvaratskhelia è finora il calciatore che nella Serie A 2023/24 ha toccato più palloni in area avversaria (58). Proprio davanti all'avversario di giornata Rafael Leão (56). E nel torneo in corso è stato coinvolto in 21 tiri a seguito di un movimento palla al piede (14 conclusioni e 7 passaggi per la conclusione di un compagno). Considerando i cinque grandi campionati europei solo Ousmane Dembelé (22) ha fatto meglio.

In un momento di forma smagliante è anche Matteo Politano, giocatore del Napoli che ha partecipato attivamente a più reti in questa Serie A. Ben sette, di cui quattro reti (già superate le tre in 27 match della scorsa stagione) e tre assist. L'esterno offensivo ha peraltro un conto aperto con il Milan, al quale ha segnato in carriera ben quattro gol. Solo contro il Genoa (5) ne conta di più in carriera nel massimo campionato.

