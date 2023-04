Napoli-Milan 0-2 al 45′: Leao-Brahim, Diavolo padrone del ‘Maradona’ fin qui

Un grande Milan chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio di due gol a zero contro il Napoli . Partono subito forte i ragazzi di Stefano Pioli che vanno vicini al gol con Brahim Diaz al terzo minuto: conclusione centrale, da buona posizione, del numero dieci rossonero dopo una grande azione personale di Theo Hernandez . La risposta del Napoli arriva quattro minuti più tardi con Simeone che con una girata si rende pericoloso, ma la palla va alta. Al sedicesimo minuto Milan in vantaggio. Strepitosa azione di Brahim Diaz che salta secco gli avversari sulla destra e premia il taglio di Leao che scavalca Meret con un furbo pallonetto.

Nemmeno dieci minuti più tardi arriva il gol del 2-0 rossonero con Brahim Diaz. Bella azione manovrata dei rossoneri, con Bennacer che trova il numero dieci del Milan con un cross preciso: ottimo controllo dello spagnolo che finta di calciare con il destro per poi rientrare e calciare di sinistro. Scelta azzeccata e Meret battuto. Al 27esimo, due minuti dopo il gol di Brahim, Lobotka impegna Maignan con un tiro centrale, ma il portiere francese para senza problemi. Ancora Milan in avanti nel finale di tempo, ancora con Brahim Diaz che fa partire una sassata dalla destra messa in angolo da Meret. C'è tempo anche per un'occasione per il Napoli, con Zielinski che fa partire un tiro forte dalla distanza che Maignan mette in angolo. Nonostante ciò, si è visto un grande Milan che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di due gol a zero. Segui qui il LIVE del secondo tempo tra Napoli e Milan >>>