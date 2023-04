Napoli-Milan 0-4, a segno anche Saelemaekers dopo una serpentina

Il Milan non si vuole proprio fermare contro il Napoli e segna anche la rete dello 0-4. Dopo la doppietta di Rafael Leao e la rete di Brahim Diaz è arrivato anche il gol del subentrato Alexis Saelemaekers. Al termine di una serpentina partita fuori dall'area di rigore il belga supera Alex Meret e chiude definitivamente il match. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>