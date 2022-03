Napoli-Milan 0-1, i numeri della partita del ‘Maradona’ | Serie A News

Napoli-Milan 0-1, ieri sera, allo stadio 'Maradona'. Decisiva la rete di Olivier Giroud al 49'. Dati, numeri e statistiche del post-partita

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Tre punti pesantissimi, arrivati in uno scontro diretto che valgono la testa solitaria della classifica quando mancano dieci giornate alla fine. L'1-0 del Milan sul campo del Napoli non è solo uno dei risultati più importanti della stagione, ma anche una notte che ha anche sfatato diversi tabù in casa rossonera.

1 - Era dal 1981 che il Milan non vinceva due partite consecutive in casa del Napoli in Serie A.

2 - Era dal 2011/12 che il Milan non raggiungeva almeno 60 punti nelle prime 28 giornate di Serie A.

3 - Per la prima volta in carriera, al decimo tentativo, Stefano Pioli è riuscito a battere Luciano Spalletti in un confronto da allenatori in Serie A.

4 - Era dal 15 febbraio 2021 che Olivier Giroud non segnava un gol lontano da San Siro in campionato (in quel caso con il Chelsea, quello che fu il suo ultimo gol in Premier League).

5 - L'attaccante francese ha realizzato stasera il suo 11° gol stagionale (in 27 presenze), eguagliando le reti segnate nell'intera scorsa stagione con la maglia dei Blues (in 31 gare).

6 - Giroud è il terzo giocatore di questo campionato, dopo Malinovskyi e Scamacca, capace di andare a segno sia contro l'Inter che contro il Napoli.

