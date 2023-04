Napoli-Milan 0-1, Leao sblocca il risultato con lo scavetto

Rafael Leao sblocca la sfida allo stadio Diego Armando Maradona portando il Milan in vantaggio con uno scavetto

Il Milan parte subito forte contro il Napoli e poco dopo il quarto d'ora va a segno con Rafael Leao. Brahim Diaz si libera con un gioco di gambe di due avversari sull'out di destra e serve il portoghese, che taglia dalla sua posizione naturale verso il centro e con uno scavetto supero l'impotente Alex Meret.