Napoli-Milan 0-1, Bennacer MVP della partita | Serie A News

Nel post partita di Napoli-Milan 0-1, Ismael Bennacer è stato votato dai tifosi rossoneri come MVP della gara. Questo il comunicato.

Ismael Bennacer colpisce ancora. Il centrocampista algerino, dopo essere stato eletto come migliore in campo nel derby di Coppa Italia, ha ottenuto il premio di MVP anche nella sfida contro il Napoli . Ecco, qui di seguito, la motivazione del riconoscimento al centrocampista algerino, direttamente dal sito web del Milan, acmilan.com.

"Un gigante. Ismael Bennacer è stato il padrone del centrocampo in Napoli-Milan. In ogni fase della gara, in ogni fase del gioco, l'algerino si è sempre disimpegnato alla grande. Una prestazione pressoché perfetta, notata e apprezzata dai nostri tifosi i quali, attraverso l'AC Milan Official App, lo hanno votato come migliore in campo dopo un avvincente testa a testa con Giroud. Nell'1-0 rossonero ha svolto un lavoro encomiabile, di enorme sostanza e valore, sottolineato anche da Mister Pioli."