Napoli, Mazzarri è il nuovo allenatore: il comunicato del club azzurro

La sconfitta contro l'Empoli è stata fatale per Rudi Garcia, che non è più l'allenatore del club partenopeo. La reazione di Aurelio De Laurentiis ancor prima che il match finisse è stata sintomatica di quello che sarebbe stato il futuro del tecnico francese, già in bilico qualche settimana fa e ora definitivamente 'fatto fuori' dal numero uno del Napoli.