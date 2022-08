Napoli, Di Lorenzo: “Noi come il Milan, fidatevi vi stupiremo”

Giovanni Di Lorenzo , difensore e capitano del Napoli , ha parlato nel corso di un'intervista della stagione e del mercato del club azzurro. Queste le parole dell'ex Reggina a 'Il Roma': " Essere capitano è una bella responsabilità . Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. I nuovi arrivati si sono integrati subito. Il mister è bello carico. Stiamo lavorando veramente bene. Abbiamo fatto un bel ritiro. Siamo pronti per la prima partita. Vogliamo regalare tante gioie alla nostra gente . All’inizio si respirava un po’ di dispiacere per le partenze importanti. Ma come ho già detto c’è un gruppo che ha voglia di fare bene. Si devono fidare di noi. Ci siamo. Sarà il campo a determinare il nostro percorso. Siamo forti e vogliamo dimostrarlo".

Poi Di Lorenzo tira in ballo il Milan quando si parla di obiettivi:"Personalmente non credo molto alle griglie. Sarà il campo a determinare le posizioni. Ma assicuro a tutti che è uno stimolo in più per noi per smentire queste famose griglie. Ricordo che l’anno scorso il Milan non veniva molto considerato e alla fine il campo lo ha decretato campione d’Italia". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.