Sulla partita e i tre punti : "Ogni partita giochiamo per vincere, oggi bene i tre punti, non ci sono partite facili, sono contento".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.