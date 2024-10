Monza-Milan: rientreranno Theo Hernández e Reijnders dopo la squalifica

Fortunatamente, Paulo Fonseca può guardare al futuro con un po' più di ottimismo: i due giocatori torneranno a disposizione per la cruciale sfida di sabato sera contro il Monza, in programma all'U-Power Stadium alle ore 20.45. La loro presenza potrebbe rivelarsi fondamentale per ridare slancio al Milan, che cerca di riprendersi e di ritrovare la forma vincente. Con Hernandez e Reijnders in campo, i rossoneri sperano di tornare a muovere la classifica e a costruire una base solida per il resto della stagione. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, altri due gol subiti: Pavlovic e Maignan, prove da brividi