"Lo sviluppo della partita ha dimostrato che non era la nostra serata, per una serie di fattori. La prima mezz'ora abbiamo cercato di controllare. Poi abbiamo fatto delle ingenuità gravi. Con grande cuore e coraggio abbiamo recuperato, poi siamo andati in trans agonistica per vincere. Resettare non significa non valutare i nostri errori. Dobbiamo ripartire".