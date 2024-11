Monza-Milan, Parolo: “Calabria out? Niente più status e posti garantiti”

Marco Parolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Monza-Milan . L'ex calciatore ha commentato l'esclusione di Calabria , che non prenderà il posto di Emerson Royal . Al contrario, avremo Filippo Terracciano in campo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Alcuni giocatori pensano di avere degli status, dei posti quasi garantiti. Fonseca questo lo sta togliendo. Non è facile switchare, dato che Calabria che era capitano con Pioli e ora si ritrova sorpreso a Terracciano che con l'allenamento e la voglia trova minuti. È un monito anche per lui e se vuol tornare titolare deve impegnarsi di più in allenamento".