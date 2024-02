Monza-Milan, Palladino: “Dedico la vittoria a Berlusconi, Galliani era…”

Sulla partita: "Oggi è stato davvero tutto emozionante, è stato bello vedere i ragazzi che ci credevano prima della partita, hanno lavorato benissimo in settimana. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte con grande voglia e determinazione per poter arrivare anche seconda in classifica. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa sotto tutti i punti i vista. La vittoria la dedico al nostro grande presidente Berlusconi che sarebbe stato felice di vedere lottare i ragazzi in campo per questa squadra contro il suo Milan. Siamo felici e soddisfatti, dobbiamo continuare così, piedi per terra, in questo percorso di crescita".