Monza-Milan, Fonseca: “Leao ancora fuori? Una scelta mia, ecco il motivo”

"Ho guardato il Monza, giocare qui è sempre difficile. Abbiamo preparato bene la squadra, tutti i dettagli saranno importanti. Morata? Dovremo capire i momenti della partita. Morata sarà vicino alla porta quando la squadra sarà vicino alla porta. Magari abbiamo giocato contro squadre che difendono basse e per lui è stato più difficile. Lui però fa sempre un lavoro fantastico. Per me è importante avere un giocatore come lui. Leao? Devo dire che la sua assenza è solo una scelta mia. Tra due giorni abbiamo un'altra partita importante e devo fare delle scelte pensando anche a questo".