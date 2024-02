Monza-Milan, Colombo: “Firmata un’impresa. Dedico il gol a …”

"Prevale lo stupore, non ci crediamo ancora. Eravamo sopra 2-0, poi ci hanno rimontato e abbiamo firmato quest'impresa. Sicuramente volevamo tanto una vittoria contro una big, è arrivato contro il Milan che per me è speciale, è una seconda casa. Dedica? Alla mia ragazza e alla mia famiglia". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>