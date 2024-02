Monza-Milan, occhio ai cartellini: ecco chi rischia di saltare l’Atalanta

Tre giocatori dovranno stare attenti ai cartellini in Monza-Milan, in quanto sono diffidati e rischiano di saltare l'Atalanta

Nella giornata odierna, alle ore 20:45 , il Milan scenderà in campo contro il Monza all'U-Power Stadium con l'obiettivo primario di superare la Juventus e issarsi al secondo posto in classifica. Guardando oltre, giovedì ci sarà il ritorno dei play-off di Europa League contro il Rennes e poi l'importantissima sfida contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini . Un match che potrà dire molto delle reali ambizioni del club rossonero.

Ci sono tre giocatori in modo particolare che dovranno stare attenti ai cartellini durante Monza-Milan in quanto diffidati e a rischio per la sfida contro l'Atalanta. Due di questi dovrebbero partire da titolari e sono Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek, mentre uno potrebbe essere schierato da Stefano Pioli a gara in corso, ossia Yunus Musah.