Monza, esonero per Stroppa: il comunicato ufficiale | Serie A News

Pochi minuti fa il Monza ha comunicato l'esonero di Giovanni Stroppa, tecnico della storica promozione in Serie A. Fatale, all'ormai ex tecnico del club di proprietà di Silvio Berlusconi, il solo punto conquistato in sei partite. Per giunta arrivato in occasione dell'ultimo match, allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce (1-1). Qui di seguito il comunicato ufficiale della società brianzola.