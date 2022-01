Milan, vinte 10 gare su 11 contro squadre della seconda metà della classifica

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan sottolinea di aver vinto 10 partite su 11 contro squadre della seconda metà della classifica

Questa sera, alle 18.30, il Milan sfiderà in campionato lo Spezia. Attraverso il proprio sito ufficiale, i rossoneri sottolineano di aver vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno tre reti. L'ultima volta che ha realizzato tre o più gol in più gare consecutive in Serie A è stata nel novembre 2011, quando arrivò a cinque. Inoltre Il Milan ha vinto dieci delle undici gare giocate in questo campionato contro squadre attualmente nella seconda metà della classifica, ed è la formazione che ha ottenuto più punti contro queste avversarie (31).